بشرى شعبان



قالت وزارة الشؤون الاجتماعية إنه حرصا منها على الإشراف على أنشطة جمع التبرعات في الكويت، فقد قامت فرق التفتيش الميدانية خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وعطلة العيد بـ 609 زيارات تفتيشية للمساجد ومقرات الجمعيات الخيرية في مختلف المحافظات، وتم رصد وإزالة 38 كشكا لجمع الملابس غير المرخصة.



وذكرت في بيان لها انه تم رصد 15 شخصا قاموا بالدعوة إلى جمع تبرعات دون ترخيص بمواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات في الشوارع، و16 إعلان إفطار صائم من جمعيات خيرية غير ملتزمة بالضوابط ومنها شركات ومطاعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها ومخاطبة الجهات ذات الصلة.