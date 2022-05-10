بشرى شعبان



طالب مدير العلاقات العامة في وزارة الشؤون أحمد العنزي المواطنين والمقيمين بتوخي الحذر مما تقوم به بعض الحسابات المشبوهة في «فيسبوك» والمواقع الإلكترونية والتي تنتحل صفة الوزارة، حيث تقوم بوضع إعلانات حول منحة مالية وتطلب من خلالها إرسال رقم الهاتف وبعض المعلومات الشخصية للمستفيدين بهدف الاحتيال والقرصنة الإلكترونية.



وقال العنزي في تصريح صحافي إن الوزارة لم تقم بوضع مثل هذه الإعلانات أو طلب المعلومات في جميع حساباتها الرسمية، لافتا الى أنها ستتخذ كل الاجراءات القانونية تجاه هذه الأفعال.