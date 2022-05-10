

كيف تكون صحياً عند اتباع نظام غذائي نباتي؟



إذا كنت تتبع نظاما غذائيا نباتيا أو صديقا للنبات، من أجل أن تكون بصحة جيدة، يجب عليك تغيير نظامك الغذائي ببطء.



يقول اختصاصي التغذية في هارلي ستريت، ريانون لامبرت: «غالبا ما يكون التغيير الصغير والتدريجي هو أفضل طريقة لتجنب أي نقص في التغذية أو الانزعاج الهضمي من الزيادة المحتملة في الألياف. جرب استبدال المنتجات المشتقة من الحيوانات ببدائل البروتين النباتي مثل الفول والبقول والتوفو، وإدخال أنواع مختلفة من الخضراوات تدريجيا في كل وجبة». وعندما تتبع نظاما غذائيا نباتيا، فمن السهل أن تنحرف عن «البدائل النباتية» - لكن بعضها قد يحتوي على سكر وملح أكثر مما يحتاجه جسمك. تحقق من المكونات أو اطبخها طازجة حيثما أمكن ذلك.



ويوضح لامبرت أيضا أن طريقة طهي الخضراوات مناسبة لنظام غذائي نباتي صحي. الخضار المطبوخة على البخار هي أكثر تغذية بكثير من المقلية، على سبيل المثال، ولكن هناك أشياء أخرى يجب البحث عنها أيضا، والكثير من البدائل النباتية للمنتجات الحيوانية ليست متوازنة من الناحية التغذوية، وهناك أيضا العديد من الأطعمة النباتية فائقة المعالجة المتاحة وغير الصحية. وللحصول على نظام غذائي صحي باعتباره نباتيا، سيحتاج معظمنا إلى تناول المكملات الغذائية، للحصول على كمية العناصر الغذائية التي نحتاجها. ووجدت دراسة أجراها أطباء Mayo Clinic في عام 2016 أن العناصر الغذائية المثيرة للقلق هي فيتامين الحديد والكالسيوم وفيتامين (د) وB12 والبروتين، وأحماض أوميغا 3 الدهنية.



وتعتقد أخصائية التغذية تاليا بيلغريني، أن جميع النباتيين يجب أن يتناولوا المكملات الغذائية، وتقول: «يجب بالتأكيد على أي شخص يأكل نظاما غذائيا نباتيا بحتا أن يتناول المكملات - أرى بشكل أساسي نباتيين يعانون من نقص في الحديد وB12».



ويمكن العثور على الحديد في الحبوب الكاملة والخضار الورقية والبقوليات والمكسرات، لكن لا يمكنك الحصول على نفس مستويات الحديد من هذه الأطعمة كما تحصل عليها من اللحوم. والعناصر الغذائية الهامة الأخرى التي قد يفتقر إليها النباتيون هي فيتامين A والكالسيوم والبروتين، حيث يعتبر فيتامين A مهما للمناعة ووظيفة الغدة الدرقية.

المصدر «لايف ساينس»