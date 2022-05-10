

لمن تجاوز عمره 40 عاماً.. تجنب هذه الوجبة في الفطور



مع تقدم الإنسان في العمر، يتباطأ التمثيل الغذائي (Metabolism) في جسمه، بسبب فقدان كتلة العضلات أو قلة الأكل أو تغيرات في نمط الحياة. لكن لحسن الحظ، يقول الخبراء إن العمر لا يلعب وحده دورا في هذه العملية، مشيرين إلى أن للطعام الذي نتناوله تأثيرا كبيرا على «الميتابوليزم».



وقال موقع «شي فايندس» إن الطعام الذي نتناوله له تأثير على التمثيل الغذائي، خاصة عندما يتعلق الأمر بوجبة الفطور، مشيرا إلى أن تناول وجبة مغذية ومتوازنة في بداية كل يوم يعد «طريقة رائعة للحفاظ على معدل التمثيل الغذائي الخاص بك رغم تقدمك في العمر». وتابع: «في المقابل، يجب تجنب بعض الأطعمة والمشروبات في الفطور للحفاظ على صحة جسمك».



وفي هذا الصدد، حذرت خبيرة التغذية، هيذر رايل، من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولكنها منخفضة الدهون والبروتينات، مثل المعجنات المصنعة والكعك المحلى والحبوب المحلاة. وأضافت: «تكمن مشكلة هذه الأنواع من الأطعمة على الفطور في أنها تتطلب القليل جدا من السعرات الحرارية للهضم، مقارنة بكمية السعرات الحرارية العالية التي تتناولها».



ونصحت المتحدثة بضرورة بداية اليوم بوجبة إفطار متوازنة، تتوافر على البروتين والدهون والكربوهيدرات (التي تحتوي على الألياف)، «خاصة بالنسبة للنساء فوق سن الأربعين»، وذلك مثل البيض والخبز المحمص.

عن «سكاي نيوز»