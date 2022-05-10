علاء مجيد



أوصت شركة ارقام كابيتال المستثمرين بالشراء في سهم بنك الخليج وحددت السعر المستهدف عند 375 فلسا.



توقع التقرير نمو ربحية البنك 61% عن العام 2022 بالكامل وأرجع ذلك إلى عوامل من أبرزها تحسن صافي هامش الفائدة بدعم من رفع الفائدة، وانخفاض تكلفة الائتمان ونمو متوقع في الأصول بمعدل يتراوح حول قيمة متوسطة في خانة الآحاد وكذلك العمل على خفض المصروفات، كذلك توقع التقرير نمو الايرادات بدعم من تنوع الإيرادات ونمو القروض وانخفاض في مخصصات الائتمان، متوقعا ارتفاع الايرادات من 170 مليونا في عام 2021 الى 187 مليون دينار كويتي بحلول عام 2022 الى ان تصل الايرادات الى 211 مليون دينار بحلول عام 2023.



وأشار التقرير الى ان العائد على حقوق مساهمي البنك وصل الى 6.9% في عام 2021 حسب تقديرات ارقام كابيتال بمعدل يتفوق عن متوسط العائد على حقوق المساهمين للقطاع المصرفي الكويتي وقد يصل الى 10.7% في 2022 و12.5% بحلول عام 2023.



وأكد التقرير المستويات القوية لجودة أصول البنك، متوقعا الحفاظ على معدل القروض المتعثرة من إجمالي محفظة الائتمان عند مستويات منخفضة تبلغ 1% فقط.

توقعت أرقام كابيتال تحسن مضاعف ربحية سهم البنك، حيث أكدت ان السهم يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية متوقع 28.3 مرة في 2021 وبحلول عام 2022 سيكون مكرر الربحية المتوقع 17.6 مرة الى ان يصل مكرر الربحية المتوقع بحلول عام 2023 الى 14.2 مرة.

يذكر ان بنك الخليج اعلن عن تحقيق ارباح ربعية بنهاية شهر مارس الماضي بلغت 15.05 مليون دينار بنسبة نمو 25.7% مقارنة بنفس القترة من عام 2021 البالغة 11.97 مليون دينار وبربحية سهم بلغت 4.76 فلوس للسهم الواحد.