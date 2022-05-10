أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن فوزها بجائزة «أفضل مزود لخدمات الاتصالات في الكويت 2022» وجائزة «أكثر شركة اتصالات ابتكارا في التحول الرقمي في الكويت 2022» من المجلة الاقتصادية العالمية، وذلك تقديرا لإنجازات ومبادرات الشركة المختلفة خلال عام 2021 ودور stc الرائد في تمكين التحول الرقمي في مؤسسات القطاعين العام والخاص بالدولة.

ويعكس هذا التكريم تقديرا واعترافا من المجلة الاقتصادية العالمية لسعي stc المتواصل والمستمر للارتقاء بخدمة العملاء وإثراء تجربتهم من خلال تزويدهم بأحدث الخدمات وأكثرها تقدما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية.

كما تأتي الجائزة تقديرا لقدرة الشركة على تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية بشأن تمكين التحول الرقمي في الكويت تماشيا مع رؤية الكويت 2035، وتركيزها على تطوير وتعزيز البنية التحتية المتكاملة لشبكات الجيل الخامس 5G، الذي مكن stc من إطلاق مجموعة واسعة من الحلول الرقمية المبتكرة تحت سلة واحدة من الخدمات بأعلى كفاءة تقنية.



وتعليقا على الجوائز، قال م.مزيد بن ناصر الحربي الرئيس التنفيذي في stc: في عام مليء بالتحديات جراء جائحة كوفيد-19، لعب قطاع الاتصالات دورا أساسيا في تمكين استراتيجيات الرقمنة والتحول الرقمي للشركات والجهات الحكومية، عبر تقديم الحلول والأدوات المتقدمة التي قد تعجل المسار نحو تحقيق تلك الأهداف.

ومضت stc نحو تنفيذ استراتيجيتها والتي تهدف إلى ترسيخ stc كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا الرقمية، حيث ترتكز رؤية stc على توسيع نطاق الأنشطة والانتقال من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والحلول المعلوماتية المتطورة في مجال الاتصالات المتكاملة والحلول المتقدمة، بما يدعم عملية التحول الرقمي بالكويت.



وأضاف: على مدار الأعوام القليلة الماضية، نجحت stc في تحسين مستوى عملياتها والاستثمار في تطوير أكبر شبكة 5G في الكويت إضافة إلى تعزيز وتوسيع قنواتها الرقمية لتزويد عملائها بتجربة لا مثيل لها، حيث كانت stc خلال عام 2021 أول مشغل في الكويت يطلق خدمة الجيل الخامس 5G بالكامل والتي تعتمد على (شبكة 5G المستقلة).

وأكد الحربي: ترتكز خطط stc المستقبلية على ريادة السوق والاسبقية من خلال تقديم نموذج فعال يرتكز على المنصات الرقمية حيث نسعى للدخول في شراكات استراتيجية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية والبحث على المزيد من الاستثمارات الذكية في ظل التحديات القائمة في السوق.



وأضاف: في stc ندرس بعناية الاحتياجات المتنوعة لعملائنا لتزويدهم بحلول مصممة خصيصا لتناسب متطلباتهم واحتياجاتهم.

وقد ساهمت حلولنا الرقمية المتكاملة في إدخال مفاهيم جديدة إلى السوق على الرغم من التحديات غير المتوقعة خلال عام 2021 بسبب وباء كورونا COVID 19.

حيث قدمنا العديد من الحلول الرقمية والمنتجات المبتكرة المصممة لتعزيز كفاءة عمليات الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة مثل 5G Dedicated Line، 5G Live Bus، والمراقبة القائمة على المنصات السحابية، والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الحلول الأخرى التي توفر تجربة شاملة.

وفيما يتعلق بعملائنا من الأفراد، فقد عملنا دون كلل على اثراء تجربتهم مع stc من خلال ترقية شبكتنا وتعزيز حزمة خدماتنا وحلولنا المبتكرة لخدمة قاعدة عملائنا المتنوعة.



وأكد الحربي: تعكس هاتان الجائزتان مكانة stc الرائدة في سوق الاتصالات المحلية، وتمثلان اعترافا وتقديرا على الاستثمار طويل الأجل الذي قامت به stc قبل بضع سنوات لتمكين استراتيجية التحول الرقمي الخاصة بها تماشيا مع رؤية الكويت 2035.

وبالنيابة عن stc، أود أن أتقدم بالشكر الى جميع موظفينا من عائلة stc الذين لعبوا دورا أساسيا في تحقيق هذا الإنجاز من خلال عملهم الجاد والدؤوب وتفانيهم الذي أظهروه خلال العام الماضي. كما أود أن أثمن جهود فريق المجلة الاقتصادية العالمية خلال عملية التقييم التي قاموا بها.