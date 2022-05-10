شاركت الكويت في الاجتماع (65) للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأست وكيل وزارة المالية أسيل السعد المنيفي الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، تحضيرا للاجتماع (116) للجنة التعاون المالي والاقتصادي، والذي سوف يعقد بتاريخ 16 مايو 2022 في الرياض.



وتم خلال الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع (78) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ومحضر الاجتماع العاشر للجنة رؤساء ومديري الإدارات الضريبية بدول المجلس، ومحاضر اجتماعات لجنة السوق الخليجية المشتركة الـ (35، 34، 33)، ومحضر الاجتماع الثالث للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات مجموعة العشرين G20 في المسار المالي.



كما تم خلال الاجتماع مناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، وتقرير الأمانة العامة بشأن الخطوات المتبقية لقيام الاتحاد الجمركي وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، ومذكرة الأمانة العامة بشأن آلية متابعة برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.