انطلاقاً من حرصها على دعمها الدائم للشركات والمؤسسات ورؤيتها نحو التحول الرقمي وحرصها على توفير قدرات تقنية كبيرة في متناول الشركات على مختلف أحجامها، قال عصام الخشنام الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS) إن الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITRA) قد منحت شركة ITS الرخصة لتقديم ولإدارة خدمات الحوسبة السحابية لقطاع الأعمال وحلول استضافة الأنظمة والأجهزة، وتأتي في الوقت الذي أصدرت فيه مؤخرا الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات مرسوما يفرض تنظيم تخزين وحماية البيانات الحكومية السرية والحساسة على الخوادم السحابية.



كما ستعمل خدماتنا السحابية الجديدة المرخصة التي سيتم توفيرها بالتعاون مع شركائنا المحليين الدوليين من خلال مركز البيانات الجديد والفريد من نوعه والموجود في الكويت، وسيتم أيضا توفير البنية التحتية اللازمة لتخزين البيانات التجارية والحكومية الحساسة، بطريقة آمنة، ما يعمل على ضمان الخصوصية التامة وتوفير كافة متطلبات حماية البيانات، وسيعمل هذا الأمر على جعل شركتنا مركزا استراتيجيا لخدمة كل الجهات الحكومية الكويتية بما في ذلك الوزارات وشركات البترول الوطنية والهيئات الحكومية وبنك الكويت المركزي والمؤسسات المالية والقطاع المصرفي والقطاع الخاص.



من جانبه، قال مروان خلف المدير الأول لخدمات الدعم الفني إن التوجه الاستراتيجي نحو الخدمات السحابية عالميا، بما له من قدرة على الانتشار والتواجد على المستوى الدولي، سيعمل على تزويد العملاء بإمكانية التوسع بالعمليات الحسابية ذات الأداء الفعال من خلال إمكاناتها المتميزة وبنية مركز البيانات التحتية التي يمكن الاعتماد عليها، وهو ما يمهد الطريق للتكامل المرن لعمليات العمل الرقمية داخل البيئات السحابية العامة والخاصة.