اختتم بنك وربة الجزء الأول من برنامج ذا سوشيال هب The Social Hub والذي يهدف إلى نشر ثقافة تبادل المعلومات والمعرفة من خلال إتاحة الفرصة لكل موظفي البنك للمشاركة في تقديم خبراتهم وتجاربهم الشخصية في مختلف المجالات، سواء المهنية أو الترفيهية أو الاجتماعية، حيث يعتبر البرنامج الحالي هو الأول من نوعه بين موظفي بنك وربة.



وفي السياق ذاته، قال سالم الدوسري مدير تنفيذي إدارة شراكة الأعمال للموارد البشرية وخدمة الموظفين إن هذه الحلقات تهدف لتعزيز مبادرات مؤشر الصحة المؤسسية التي تتضمن نشر المعرفة، حيث تضمن الجزء الأول مجموع 14 حلقة متنوعة بمواضيعها المختلفة، والتي تم نشرها على مدى الشهور الماضية.



وأشار الى أن العائد من هذه المبادرة تخطى الغاية الرئيسية، حيث كانت هذه الحلقات بمنزلة وسيلة للتعرف على الجانب الآخر من الموظفين وإيجاد جوانب متشاركة بينهم البعض، ما أدى إلى خلق أجواء من الألفة والتعاون.



وقال الدوسري إننا بصدد الإعداد للجزء الثاني والذي يستهدف شريحة أكبر من الموظفين بعد نجاح الجزء الأول، مضيفا أن بنك وربة يسعى دائما لجعل بيئة العمل اكثر حيوية من خلال إعطاء أهمية للجانب الشخصي في بيئة العمل، وذلك لجعل البنك وجهة جاذبة في سوق العمل.