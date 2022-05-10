نهدف للاستحواذ على أصول عالية الجودة وقليلة المخاطر وتحقيق طموحات العملاء



انعقدت الجمعية العمومية العامة لمجموعة أرزان المالية عن العام 2021 أمس بنسبة حضور بلغت 79.9% ووافقت على جميع بنود جدول الأعمال بما فيها الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم الواحد أي بواقع فلسين ونصف لكل سهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الأربعاء الموافق 2022/6/1 كما وافقت على توزيع أسهم منحة مجانية بواقع 3.5% من رأس المال.



وقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة جاسم زينل إنه مع بدء انتعاش الاقتصاد العالمي في عام 2021، عادت المجموعة إلى النمو ولتقطف ثمار إستراتيجيتها المالية والاستثمارية الحصيفة والمتحفظة للسنوات السابقة، مؤكدا أن المجموعة استطاعات تنفيذ خطتها الإستراتيجية للأعوام 2019-2021 ونجحت في تحقيق أهدافها المحددة في الخطة بالرغم من فداحة الأزمة العالمية الأخيرة التي نتجت عن تفشي وباء كورونا (COVID-19) وما نتج عنها من تقلبات في الأسواق في كافة الأنشطة الاقتصادية مع ما ترتب عليها من آثار سلبية.



وأضاف في كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية أن المجموعة وضعت استراتيجية جديدة تبدأ من العام الحالي 2022 وتنتهي في العام 2024 وتهدف الإستراتيجية الجديدة للأعوام (2022-2024) إلى تحقيق رؤية المجلس في أن تكون مجموعة أرزان المالية شركة رائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية المميزة والمبتكرة لعملاء المجموعة في الدول المتقدمة والمستقرة سياسيا واقتصاديا.



وأوضح أن الإستراتيجية القادمة ترتكز على استمرارية القيم الثابتة للمجموعة والمدفوعة بالابتكار المستمر في المنتجات والمنصات الرقمية وإستراتيجية الاستحواذ على الأصول عالية الجودة وقليلة المخاطر والتركيز على فهم العملاء وتحقيق متطلباتهم وطموحهم والمحافظة على ثرواتهم وتنميتها، والتأكد من تنويع مصادر دخل المجموعة لتفادي تقلبات الأسواق والأزمات التي قد تؤثر على النمو الطبيعي للمجموعة.



واستعرض زينل أداء مجموعة أرزان المالية خلال العام 2021 قائلا إن مجموعة أرزان حققت في العام 2021 أرباحا صافية تجاوزت 8.8 ملايين دينار مقابل صافي خسارة بلغت 9.1 ملايين دينار في نهاية عام 2020، وقد بلغ العائد الأساسي للسهم الواحد قدره 9.49 فلوس وارتفعت حقوق المساهمين إلى 165.2 مليون دينار مقابل 122.6 مليون دينار عن العام السابق 2020.



واستطرد حديثه قائلا: شهد عام 2021 تأسيس شركة أرزان سويس والتي سوف تكون نافذة الشركة على أوروبا وسيكون لها دور محوري في إيجاد الفرص الاستثمارية الجيدة وزيادة قاعدة عملاء المجموعة من أوروبا وأميركا خاصة من شركات الاستثمار العائلية والأفراد.



وأرجع زينل التحسن الكبير في الأداء إلى انتعاش سوق الأوراق المالية في الكويت حيث حقق السوق نموا بلغ 27% للعام وانتعاش الأسواق العالمية كذلك، وارتفاع حصة المجموعة من أرباح الشركات التابعة والزميلة بالإضافة إلى تحقيق أرباح جيدة نتجت من تخارجات من استثمارات الشركة خلال العام.



وذكر أنه ومع استمرار ظهور المزيد من علامات التعافي في الاقتصاد المحلي والإقليمي والدولي فإننا متفائلون بأن أعمال المجموعة سوف تنمو من خلال شركاتها التابعة والمتنوعة وسنقوم بتقديم المزيد من الخدمات والأدوات المالية والاستثمارية التي تتوافق مع متطلبات وطموح عملائنا ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات المستدامة.