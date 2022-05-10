عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان الخطة السنوية للمشاريع الخاصة بإدارة الخدمات العامة في وزارة الإعلام للسنة المالية 2022-2023، تتضمن 7 مشاريع عبارة عن «مناقصة و6 ممارسات».



وتتمثل المناقصة في أعمال تجهيز خدمات التنظيف والنقل الداخلي والتخلص من النفايات بمبنى مجمع وزارة الإعلام والمحطات الخارجية التابعة لها، وهي مناقصة غير قابلة للتجزئة ولا يقبل عروض بديلة ومدة تنفيذها 24 شهرا وتهدف إلى توفير العمال ومواد التنظيف والمعدات اللازمة للقيام بأعمال النظافة والتخلص من النفايات في مبنى الوزارة والمحطات الخارجية التابعة لها. أما عن الـ 6 ممارسات الأخرى فإن الممارسة الأولى عبارة عن إنجاز محطة البنزين الموجودة في إدارة الخدمات العامة «مراقبة النقليات» وهي مدتها 6 أشهر.



أما الممارسة الثانية فهي عبارة عن تصميم وإنشاء مشتل زراعي بإحدى المحطات الخارجية التابعة لوزارة الإعلام ومدتها 6 شهور وتهدف إلى توفير المنتجات الزراعية اللازمة للزراعة التجميلية وأعمال الزينة المختلفة عوضا عن شرائها من الشركات الخاصة.



أما الممارسة الثالثة فعبارة عن تجهيز وإعداد 2 تنكر مياه عذبة لتوفير المياه العذبة للمحطات الخارجية التابعة للوزارة، ومدتها 6 شهور.



وتتمثل الممارسة الرابعة في تجهيز وإعداد تنكر سحب المجاري لتنظيف مباني الوزارة والمحطات الخارجية ومدتها 6 شهور.



والممارسة الخامسة عبارة عن توريد جرار زراعي لاستخدامه في أعمال الزراعات التجميلية وأعمال الزراعة بمبنى الوزارة والمواقع والمحطات الخارجية التابعة لها ومدتها 4 شهور. أما الممارسة الخامسة فعبارة عن توريد جريدر لاستخدامه في تسوية الطرق بالمحطات الخارجية لاستخدامه في أعمال تسوية وتمهيد الطرقات بالمحطات الخارجية التابعة للوزارة.