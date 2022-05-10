قرر رائدا الأعمال جان باسكال وسيريل أو يان عدم توريث كل ثروتهما لأولادهما، حتى يتمكنا من إنفاقها على أعمال قريبة من قلبيهما.



وقالت الكاتبة ستيفاني هامر في تقرير نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن جان باسكال أرشيمبو ليس من النوع الذي يتظاهر أو يدعي عكس ما يفكر فيه، ففي الـ 60 من عمره قاد باسكال رئاسة مجموعة «أرشيمبو» بصرامة كبيرة، علما أنه هو الذي جعل مشروع منشرة الأسرة الواقعة بالقرب من مدينة «نيور» الفرنسية تزدهر وجعلها رائدة أوروبا في المنصات الخشبية محققة 100 مليون يورو في المبيعات وتضم 450 موظفا.



ويعتبر جان باسكال ابن مزارعي الحبوب، أن «المال هو السم»، ويرتدي هذا الثري سروالا مخمليا باهت اللون ويقود سيارة من طراز تسلا.