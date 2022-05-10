منذ فوز كمبيوتر «ديب بلو» على بطل الشطرنج غاري كاسباروف في 11 مايو 1997، أثبتت الآلة أنها تستطيع التفوق على البشر في مهام معقدة، لكنها لم تتمكن من مجاراتهم من حيث القدرة على التكيف وتنفيذ مهام متنوعة.

ويقول المتخصص في الذكاء الاصطناعي فيليب روليه لوكالة «فرانس برس»، إن فوز «ديب بلو» شكل حدثا «مدهشا من الناحية الثقافية»، لكنه «كان مجرد نجاح جيد من الجانب التكنولوجي».

وتحقق الآلة نجاحات في الشطرنج بفضل قوتها الحاسوبية الهائلة التي تتيح لها تحديد كل الاحتمالات المرتبطة بتطورات اللعب خلال مباراة، واستنتاج النقلات التي تتيح الفوز.