لا يتعرف أحد على هوية إيفا بي عندما تمشي في شوارع كراتشي وأزقتها، مع أنها نجمة موسيقى الراب الجديدة في باكستان، وأغنياتها المصورة تستقطب ملايين المشاهدات على الانترنت.



فالمعجبون بها كما منتقدوها لا يتبينون ملامح وجهها من وراء النقاب الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها، ولا تظهر منه سوى عينيها.



وتقول مغنية الراب الشابة البالغة 22 عاما من على سطح مبنى يطل على ميناء كراتشي (جنوب باكستان) لوكالة «فرانس برس»: «من المضحك أن الناس لا يتعرفون علي. هم يرددون أغنياتي، لكن حين أكون أمامهم لا يعرفون من أنا».



بدأت إيفا بكتابة كلمات اغنياتها في غرفة نومها متأثرة بمغنيي الراب الأميركيين إيمينيم وكوين لطيفة، وكانت تنشر ما تؤلفه على فيسبوك.



وكانت تذهب سرا إلى الاستوديوهات لتسجيل اعمالها بحجة أنها ذاهبة للدراسة، خوفا من أن تواجه برد فعل سلبي من عائلتها.