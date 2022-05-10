أشاد نجم موسيقى الروك الإيرلندي بونو بكفاح أوكرانيا في سبيل «الحرية» خلال عرض أحياه في محطة مترو وسط كييف، حيث أطلق قائد فرقة «يو تو» صلاته الخاصة «من أجل السلام».

وأدى مغني الروك الأيقوني البالغ 61 عاما عددا من أغاني الفرقة كـ «سانداي بلادي سانداي» و«ديزاير» و«ويذ أور ويذاوت يو» في عرض قدمه في إحدى محطات المترو في كييف.

وقال بونو أمام الحاضرين «أنتم الأوكرانيون لا تقاتلون من أجل حريتكم فقط، بل من أجلنا جميعا نحن من نحب الحرية». وذكر المغني كذلك بالنزاع السابق بين إيرلندا التي تنتمي إليها الفرقة وإنجلترا التي تفوقها قوة، وأضاف «نصلي من أجل أن تحصلوا قريبا على جزء من هذا السلام».