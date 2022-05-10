تعرض سفير روسيا في وارسو للرش بمادة حمراء من قبل نشطاء مؤيدين لأوكرانيا عندما حاول وضع إكليل من الزهر احتفالا بيوم النصر في 9 مايو لإحياء ذكرى هزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تليغرام «في وارسو، أثناء وضع إكليل من الزهور في مقبرة الجنود السوفييت، تعرض السفير الروسي في پولندا سيرغي أندرييف والديبلوماسيون الروس المرافقون له لاعتداء.. الموالون للنازية الجديدة أطلوا برؤوسهم مرة أخرى»، مكررة تأكيد روسيا أنها تحارب النازيين الجدد في أوكرانيا.



هتف النشطاء المؤيدون لأوكرانيا «فاشيون» ولوحوا بالعلم الأوكراني الأصفر والأزرق واعترضوا طريق السفير بينما كان يسير باتجاه الضريح، ومنعوه من وضع إكليل الزهور، بحسب مصور وكالة «فرانس برس» في مكان الحادث، ثم رشقه عدة أفراد بمادة حمراء على وجهه وملابسه وعلى رجال آخرين يرافقونه.



وبعد أن مسح وجهه بيده قال أندرييف «أنا فخور ببلدي ورئيسي». وصرح لوكالة الأنباء الروسية «ريا نوفوستي» بأنه لم يصب بأذى وأن المادة كانت نوعا من الشراب.