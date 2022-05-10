اعتاد العراقي محمد دخيل أن يتردد على دور العرض السينمائي في العاصمة بغداد مع أصدقائه بشكل يومي تقريبا في شبابه، لكن الوضع تغير منذ الغزو الأميركي لبلاده عام 2003 حيث اقتصرت مشاهداته للأفلام على سينما أنشأها في منزله الخاص، فقد حول عاشق السينما البالغ من العمر 55 عاما أكثر من نصف منزله إلى دار عرض سينمائي، ليفتح بذلك نافذة على تاريخ مشهد كان نابضا بالحياة يوما ما في العاصمة بغداد.



وقال محمد دخيل «هذا بيتي طبعا، قاسمه تقريبا نصفين النص الأكبر هو للسينما، أكثر من عائلتي، عملت مكان وصالة عرض، عندي شاشة ومسرح، أجهزة العرض بدت عندي وهذا الشغف أجمع وأعوض النقص اللي انغلقت دور العرض.

احنا كهواة ورواد متعلمين على السينما كنا يعني دائما نقرأ الإعلانات ونروح السينما كل أسبوعين، نروح سينما بعدين صارت يوميا نروح سينما فصار تدهور السينما تدريجيا لأسباب عدة سياسية واقتصادية واجتماعية».