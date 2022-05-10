يوسف غانم



ها هو «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» يعود من جديد بدورته الـ 13 ليستقبل جمهوره وعشاق القراءة من جميع الفئات لاسيما الأطفال واليافعين، وذلك في مركز إكسبو الشارقة من 11 حتى 22 الجاري، ويقام تحت شعار «كون كونك»، الذي يخاطب من خلاله كل طفل ويدعوه إلى تكوين عالمه وبناء وعيه وثقافته من خلال الاطلاع على كل جديد وملهم.



المهرجان الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب»، يقدم للأطفال واليافعين العديد من الفرص، ومنها تجديد مكتباتهم المنزلية ورفدها بأحدث القصص والروايات والكتب المصورة، من خلال انتقاء ما يناسبهم من الإصدارات التي تشارك بها 139 دار نشر من 12 دولة عربية وأجنبية، تعرض أحدث أعمالها من الكتب المصورة، والوسائل التعليمية التي تقدمها دور النشر والمراكز والمؤسسات المتخصصة بكتب الأطفال من مختلف المراحل العمرية.



روح الابتكار



ومن المميزات التي تحفز أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم إلى المهرجان، أنه يدعو الأطفال للاشتراك في ورش العمل التي تنمي مواهبهم وتعزز روح الابتكار لديهم، بالإضافة إلى فرص حضور الفعاليات والعروض الترفيهية المسرحية والغنائية والموسيقية، والمسابقات التي تبرز الموهوبين في الفنون المختلفة.



وأمام الأطفال وعائلاتهم فرصة الاستمتاع خلال أيام المهرجان بأكثر من 1900 فعالية متنوعة، من بينها اللقاء بالنجم المصري محمد هنيدي، الذي قدم العديد من الأعمال الأدبية للأطفال، وحضور حفلة ملحن ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان الذي يستعيد أجمل أغاني مسلسلات الكارتون القديمة، ليبعثها من جديد في ذاكرة جمهور المهرجان وعشاق أغاني مسلسلات الأطفال التي لاتزال تسكن ذاكرة الأجيال المتعاقبة.



تعليم وترفيه



وصمم المهرجان مجموعة كبيرة من الورش تم اختيار موضوعاتها بعناية، لتجمع بين الجوانب التعليمية والترفيهية، وتجعل الأطفال يشعرون أنهم يلعبون بمرح ويطورون مهاراتهم ويكتشفون أساسيات العلوم وطرق الابتكار، وذلك على أيدي مدربين وخبراء محترفين في إدارة ورش العمل المخصصة للأطفال.



ويقدم المهرجان في دورته الجديدة المعرض التفاعلي «حديقة الحيوانات الآلية»، ليدهش الصغار وينقلهم إلى عالم الحيوانات بأحجامها الضخمة التي تتحرك آليا، ويرافق المهرجان مجموعة عروض حية ومتنوعة لا تخلو من السحر والإدهاش ومن تجسيد الشخصيات المفضلة لدى الأطفال.



فن الرسم



ويمكن لأولياء الأمور الذين يلمسون توجه أطفالهم نحو الرسم اصطحابهم إلى المهرجان، ليتعرفوا على أعمال «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل» الذي يضم في هذه الدورة من المهرجان بانوراما ملونة تجمع رسوم 296 فنانا من 48 دولة عربية وأجنبية، وتصاحبه 23 ورشة عمل، تقدم للصغار أساسيات فن الرسم، وتحقق لهم فرصة اللقاء برسامين محترفين، يضعون أمامهم خبرتهم ويعلمونهم أسرار الرسم من خلال ورش العمل.