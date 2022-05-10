استبقت وزارة الخارجية السورية «مؤتمر بروكسل» حول دعم مستقبل سورية والمنطقة أمس، بالتأكيد أنه لا يعكس أي حرص حقيقي على مساعدة الشعب السوري، ولا يتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني.

وانطلق مؤتمر بروكسل امس ويختتم اليوم بدعوة من الاتحاد الأوروبي لبحث دعم الشعب السوري في الداخل ودول الجوار، والذي رفض دعوة روسيا بسبب حربها على أوكرانيا وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى الامتناع عن المشاركة في ترؤسه.



وأكدت الخارجية السورية في بيان «على موقفها بشأن ما يسمى مؤتمر بروكسل حول دعم مستقبل سورية والمنطقة، والذي ستعقد النسخة السادسة منه يومي 9 و10 مايو، لاسيما أن هذه المؤتمرات بصيغتها الحالية لا تتفق مع مبادئ الأمم المتحدة الناظمة للعمل الإنساني» وهي تتم دون مشاركة حكومة الدولة المعنية الأساسية وهي سورية.



وأضافت الخارجية إن «هذه المؤتمرات لا تعكس أي حرص حقيقي على مساعدة الشعب السوري واستعادة حقوقه وخاصة إذا ما نظرنا إلى حقيقة قيام دول منظمة لهذه المؤتمرات أو مشاركة بها باحتلال أو دعم احتلال جزء من الأراضي السورية ونهبها لثروات الشعب السوري بالتواطؤ مع أدواتها من المليشيات الانفصالية».



وشددت الخارجية على أنه لم يعد خافيا على أحد مدى تسييس الدول المنظمة لمؤتمر بروكسل السادس لموضوع تقديم المساعدات الإنسانية وربطه بشروط سياسية مسبقة، بما في ذلك عرقلة عملية إعادة الإعمار وعرقلة عودة اللاجئين وعدم دعوة الاتحاد الروسي أو الدول الأخرى ذات الموقف المتوازن للمشاركة في المؤتمر.