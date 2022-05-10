القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



أكد وزير المالية د.محمد معيط أنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية، فقد تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه في مشروع الموازنة العامة الجديدة، بما يسهم في مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يساعد في الحد من آثارها السلبية، التي تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.



وأضاف الوزير، خلال إلقائه البيان المالي للموازنة الجديدة للعام 2022/2023 بمجلس النواب، إنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 ملايين موظف من العاملين بالدولة.



وأكد الوزير، أننا نعمل خلال العام المالي الجديد 2022/2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، في ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه.



وأضاف الوزير أننا نستهدف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% في نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين، موضحا أننا نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادي السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوي 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.



من جهة اخرى، وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 ـ 2022.



وقال وزير المالية خلال الجلسة، إن التحديات الحالية التي تواجهها الدولة تستلزم اعتمادا إضافيا للموازنة الحالية لمواجهة تلك التحديات وخصوصا تداعيات الأزمة الأوكرانية ـ الروسية.



وأشار إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تشدد على ضرورة مواجهة تلك التحديات وتخفيف آثارها على المواطنين.



وجاءت موافقة مجلس النواب، عقب تأكيدات النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بأن هناك ضرورة ملحة تتطلب الموافقة على مشروع القانون.



وأضاف زعيم الأغلبية أن جميع النواب محقون في ملاحظاتهم خاصة بالمشاكل الاقتصادية ولكن هناك ظرف طارئ ويجب مواجهة تلك التحديات والآثار العالمية للأزمة الراهنة.