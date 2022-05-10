دمشق - هدى العبود



أكدت الفنانة كاريس بشار ان من أهم ميزات مسلسل «كسر عضم» ملامسته هموم المواطن العربي وليس السوري فقط، لأن أحداث وتفاصيل المسلسل قدمت للمشاهد تفاصيل الحياة السياسية علانية، وبذلك وفرت على المواطن السوري معاناة الوصول لمعرفة الأخبار السياسية، مؤكدة ان ما يجري في الحياة السياسية السورية وخارج سورية هو وجع وطنها سورية المنتشر في بقاع الأرض، ومن هنا أخذ المسلسل بأحداثه مشاهدة كبيرة وشاهده الملايين داخل وخارج البلاد إلى ان وصلت المشاهدة للعالمية.



وردا على سؤال يتعلق بان العمل للكاتب فؤاد حميرة وحمل اسم تربة مالحة، وسرق من منه قالت:



قيل إن النص للكاتب فؤاد حميرة واسمه تربة مالحة، لكن الشركة «كلاكيت» والمنتج إياد النجار والمخرجة رشا شربتجي كان ردهما واضحا، وأغلق الموضوع، وممكن ان الكاتب فؤاد حميرة لم يكن لديه الوقت الكامل لاستكمال أحداث العمل، وأغلق الموضوع، وقد يكون هناك بعض التشابه بالأحداث خاصة ان تلك الأحداث من صلب الواقع الذي عاشته سورية من خلال سنوات حرب مدمرة وهناك العديد من الكتاب جسدوا تلك المعاناة الكبيرة من خلال العديد من الأعمال خلال السنوات الماضية ومنها «امرأة من رماد» والعديد من الأفلام السينمائية من أبرزها «رد القضاء» للمخرج نجدت أنزور.



كشفت الممثلة السورية سوزان نجم الدين عن أن دور «الدكتورة عبلة إسماعيل» التي جسدتيه كان لها؟ لكنها اعتذرت عنه لارتباطها بمسلسل آخر بماذا تعلقين؟



حقيقة هذا سمعته من خلال السوشل ميديا، وأنا سعيدة بتصريح الفنانة سوزان نجم الدين كما أنني واثقة لو ان سوزان قامت بالدور سيكون رائعا، وسوزان فنانة قديرة وموهوبة وليس شرطا أن أكون أول خيار، وهناك أعمال سابقة لي مثلت فيها مثل مسلسل «ليالي الصالحية» كنت الخيار الرابع وهذه ليست قضية لانها تحدث في الوسط الفني ولا يغير شيئا من الفنان أي شيء، المهم كيف نعمل ونقدم الدور للمشاهد.



ما جديد كاريس بشار؟



حاليا نصور مسلسل فني واعتبره مشروعا ستكون له أصداء واسعة عند المشاهدين، لكن اعذروني فالشركة طلبت التكتم على الأحداث، لكن سأعلن عن موعد عرضه وهو في سبتمبر القادم بإذن الله.