أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية نقل خلاله تحيات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وتحياته.

هذا وقد اطمأن سموه على صحة أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية بعد نجاح الفحوصات الطبية، متضرعا إلى الباري عز وجل أن يمد بعمر أخيه خادم الحرمين الشريفين وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن ترفل المملكة بقيادته الرشيدة وولي عهده بكل عزة وشموخ.

وقد أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة عن بالغ شكره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد على هذه المشاعر الأخوية الصادقة، مثمنا لسمو ولي العهد هذه البادرة الأخوية الطيبة، متمنيا لسموهما موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الكويتي كل رفعة وازدهار.