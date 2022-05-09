ناصر الهين: الخارجية لن تألو جهدا في دعم خطوات إجراءات الإعفاء وتعمل بجد واجتهاد من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير ناصر الهين اليوم الإثنين، ان الخطوة الأولى من إجراءات إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة (شنغن) بدأت وستلحقها خطوات أخرى للوصول إلى اتفاق يشمل الإعفاء.



وأضاف السفير الهين في تصريح صحافي خلال مشاركته في احتفالية بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الكويت بمناسبة (اليوم الأوروبي) "نحن متفائلون جدا في هذا الشأن وتلك خطوة مبدئية وبحاجة إلى الحاقها بعدد من الخطوات لحين الوصول إلى اتفاق يشمل هذا الاعفاء".

وأوضح ان هذه الخطوات ستستغرق بعض الوقت، و‏الحكومة الكويتية ممثلة بوزارة الخارجية لن تألو جهدا في دعم خطوات إجراءات الإعفاء وتعمل بجد واجتهاد من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.



وأكد ان موافقة المفوضية الأوروبية خطوة تدل على مدى ‏متانة العلاقات والتعاون بين دولة الكويت والاتحاد الأوروبي في كافة الأصعدة، مشيدا بالخطوات الإيجابية "الكبيرة" التي شهدتها العلاقات بين الجانبين ‏في الفترات القصيرة الماضية.



واشار إلى ان وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب وزير الخارجية السفير مجدي الظفيري قاما بجولات متعددة إلى الاتحاد الأوروبي والتقيا عددا كبيرا ‏من المسؤولين، مبينا انه التقى بصفته مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا بعدد كبير من السفراء الأوروبيين وكان الاهتمام المشترك هو كيفية التعاون في مختلف الأصعدة لتدعيم هذه العلاقات المتميزة.



وقال ان اللقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي والسفراء الأوروبيين مستمرة و"نسعى جميعا ‏لتطوير العلاقات بين دولة الكويت وجميع دول الاتحاد الأوروبي" لاسيما ان هناك تطابقا في كثير من وجهات النظر ‏والتوجهات الدولية بين الجانبين، ويجري حاليا الإعداد لزيارات متبادلة بين الجانبين، معربا عن التطلع إلى مزيد من التعاون بين دولة الكويت والاتحاد الاوروبي.



من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت د.كريستيان تودور في كلمة له خلال الاحتفالية ان العلاقات بين الكويت والاتحاد الأوروبي أقوى من أي وقت مضى، مؤكدا ان ما يعزز ذلك إقرار الاتحاد الأوروبي بالشراكة القوية عبر الاقتراح الأخير للمفوضية الأوروبية بإعفاء المواطنين الكويتيين من متطلبات تأشيرة الشنغن.



وأفاد تودور أن من صور قوة العلاقة الثنائية زيارة الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية جوزيب بوريل للكويت في مارس الماضي، مبينا أنها أول زيارة على هذا المستوى منذ تأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت.



وذكر ان تلك الزيارة تضمنت إجراء محادثات ممتازة عن آفاق تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والكويت مع سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، معربا عن امتنانه لسمو ولي العهد على دعمه القوي للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت.



واعرب عن تقديره للزيارة التي كانت في وقت سابق من هذا العام لوزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد الصباح الى بروكسل.

وأكد اهمية البناء على الانجازات المشتركة من خلال تعزيز التعاون على جميع المستويات وفي كل المجالات مع إعطاء الأولوية للصحة والأمن الغذائي والتعليم والتحول الرقمي.



كما أكد تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود الوساطة الكويتية في المنطقة، مشيرا الى الاستعداد للعمل بشكل وثيق مع الكويت لتطوير أشكال جديدة من التعاون وبناء شراكة أقوى مع دول الخليج فيما يتعلق بالعديد من القضايا وبما في ذلك الأمن الإقليمي.



وقال تودور "بالنسبة للاتحاد الأوروبي الكويت هي صديق مقرب وموثوق في هذه الأوقات التي يزداد فيها عدم الاستقرار وانعدام الأمن على مستوى العالم وأنا مقتنع بأننا سوف نستمر في تعزيز وتنويع تعاونننا لسنوات عديدة قادمة".