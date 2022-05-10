دارين العلي

نفذ فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء عصر الاثنين حملة موسعة ومفاجئة على جليب الشيوخ تم خلالها قطع التيار عن عدد من العقارات المؤجرة بشكل مخالف للنظم والقوانين بوضع تمديدات كهربائية مخالفة تشكل خطرا على القاطنين وعلى سلامة الشبكة الكهربائية.

وقال نائب رئيس الفريق احمد الشمري ل"الانباء" ان هذه الحملة اسفرت عن 7 محاضر ضبط واثبات حالة تتعلق بالعبث بالشبكة وتمديدات الطاقة المخالفة لبيوت الصفيح في الأحواض والاسطح.

وأوضح ان المخالفات ايضا شملت التلاعب بالمصهرات وتغيير احجامها مما يشكل خطرا على سلامة الشبكة خلال موسم الذروة.

ولفت الشمري الى ان الفريق سيستمر بتطبيق استراتيجيته الجديدة بالقضاء على ظاهرة بيوت الصفيح التي يتم تمديد الكهرباء اليها بأسلوب عشوائي لا يتماشي مع القواعد والنظم، وبالتالي يعرض حياة الناس للخطر كما انه يرفع الضغوط على الشبكة الكهربائية.