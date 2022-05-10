الطريجي: رحلة عمرة للبرلمانيين الكشفيين والرواد

عبدالعزيز الفضلي

اعتمد المؤتمر الاستثنائي للرواد وبشكل رسمي نقل مقر الاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات من لبنان الى الكويت واختيار الكويتي حسن السبتي اميناً عاماً للاتحاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد بحضور رئيس المنظمة الكشفية العربية النائب د. عبدالله الطريجي، وتم كذلك اعتماد انضمام العراق واليمن للاتحاد .

بدوره قال د. عبدالله الطريجي: "بالأصالة عن نفسي ونيابة عن جمعية الكشافة الكويتية وجميع منتسبي الحركة الكشفية في الكويت نرحب بكم جميعا، وأؤكد ان عملية نقل المقر من لبنان إلى الكويت هي ليست فقط نقل مقر بل مسؤولية وأمانة، مؤكداً أن الكويت ستكون داعمة دائما وتمد يد العون للمجتمع الكشفي ونسعى الى انضمام بقية الدول الى الاتحاد"، مبينا أنه طلب من الجمعيات الكشفية ترشيح اسماء الرواد لتكريمهم ، بالإضافة إلى تنظيم رحلة عمرة للبرلمانيين الكشفيين ستنظمها دولة الكويت وسيكون للرواد تواجد فيها، موضحاً أن أول فعالية ستقام بعد نقل المقر للكويت هي إقامة فعالية للحركة الكشفية في العمل الاعلامي الكشفي.

من جهته اعرب الرئيس الفخري للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات د. عبدالله الفهد، عن شكره لدولة الكويت على استضافة فعاليات الحركة الكشفية، مبينا أن ما يثلج الصدر هو حضور الشباب في مؤتمر الحركة الكشفية بالتزامن مع حضور الرواد والنواب الأمر الذي سيكون له أثر على المدى القريب والبعيد.

من جانبه تقدم الأمين العام للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات حسن السبتي، بخالص الشكر والتقدير وعظيم الامتنان لأعضاء مجلس إدارة جمعية الكشافة الكويتية وعلى رأسهم النائب د.عبدالله الطريجي، على منحي هذا الشرف وهذه الثقة الغالية وترشيحي بالإجماع لمنصب الأمين العام للاتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات والشكر موصول لأخواني وأخواتي رؤساء الوفود المشاركة بهذا المؤتمر، داعياً الله العلي القدير أن يوفقني في أداء هذه المهمة وأكمل معكم مسيرة المؤسس الراحل الأمير يوسف مصطفى دندن رحمه الله و طيب ثراه .

واضاف السبتي: كونوا على ثقة بأني سأكون قريباً منكم ومتعاوناً معكم ومستمعاً لأرائكم ومقترحاتكم للارتقاء بالاتحاد والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من تأسيسه من خلال وضع خطة عمل شاملة ومتكاملة وإستراتيجية مجتمعية جديدة و رؤية واضحة تتناسب مع مكتسبات ومقدرات رواد ورائدات الحركة الكشفية العربية تتجلى فيها معاني العمل الإنساني والتطوعي وتنمية الروح الكشفية والتربوية والترابط والتلاحم وخلق أجواء إيجابية وعلاقات أخوية جميلة وصداقات متينة وسامية، منوهاً الى اننا سنتواصل مع هيئات رواد الكشافة والمرشدات في بقية الدول العربية لتسجيلها في الاتحاد ليحتضن كافة الدول العربية ومساعدتها في الإنظمام لمنظمة الصداقة العالمية ليكون لها الدور الأوسع في المشاركات الدولية، وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون الأخوي بين الرواد بشكل أوسع والعمل على تشجيع عقد اتفاقيات التوأمة بينهم كما سنعمل على زيادة التعاون مع الجمعيات الكشفية العربية ومؤازرتها ودعمها في جميع المحافل والمناسبات والعمل على المشاركة في برامجها وأنشطتها فنحن جزء منها وإليها ننتمي وننتسب ، بإلإضافة إلى مد أواصر الصداقة والتعاون مع المنظمات العربية والأقليمية والدولية ذات الاختصاص ، والعمل على إيجاد جهات راعية وداعمة لأنشطة وبرامج الاتحاد من خلال شراكة استراتيجية فاعلة ذات رؤية واضحة المعالم لخدمة المجتمع وتنمية حركة الرواد .

واشار الى ان هذه الجهود لا تأتي ثمارها إلا بالعمل الصادق والتعاون المشترك مع الأخوة أعضاء اللجنة التنفيذية ، فلهم مني كل التحية والتقدير والأحترام على العطاء والجهد البارز والمثمر في وضع الخطة العامة ومتابعة برامجها وأنشطتها .

من جهته أبدى رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي لرواد الحركة الكشفية والمرشدات فتحي فرغلي، عن سعادته بإقامة هذه المؤتمر في الكويت ليستقر مقر الأمانة العامة للاتحاد الكشفي، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع العاملين في الاتحاد .