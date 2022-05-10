وكيل "التربية": مدير المدرسة يقوم بإدخال درجة العوامل الفنية في النظم المتكاملة وفقاً لرأي الموجه الفني المختص

عبدالعزيز الفضلي

أصدر وكيل وزارة التربية د علي اليعقوب، قراراً يقضي بمشاركة الموجه الفني في تقييم رئيس قسم المادة الدراسية .

واكد اليعقوب في قراره الذي تلقت "الأنباء" نسخة منه، على اشراك الموجه الفني بتقييم الكفاءة الخاص برئيس قسم المادة الدراسية ومشرف رياض الاطفال وفق عوامل التقييم الفنية في الجداول التالية على ان تختص إدارة الموارد البشرية بإدراج هذه العوامل ضمن عوامل تقييم الكفاءة في برنامج المتكاملة وفقا للإضافة والتعديل الوارد في الجدول اعلاه .

كما يختص الموجهون الفنيون للمجالات الدراسية بالمشاركة في تقييم الكفاءة لرؤساء الأقسام العلمية-مشرف فني رياض أطفال، بما يتناسب مع طبيعة العمل الفني وبحسب ما ورد في تقرير الكفاءة من عوامل فنية تتعلق برأي التوجيه الفني.

ويتم تدوين رأي الموجه الفني بشان العوامل الفنية لتقييم رئيس القسم - مشرف في رياض أطفال في نموذج ورقي يوقع عليه مدير المدرسة ويحتفظ الموجه الفني بنسخة منه، منوهاً الى ان مدير المدرسة يقوم بإدخال درجة العوامل الفنية في النظم المتكاملة وفقا لراي الموجه الفني المختص وتتم مراجعة النتيجة النهائية مع النموذج الورقي ، ثم تعتمد من الرئيس المباشر والذي يليه ، ويسري هذا القرار من تاريخه، ويلغي ما يعارضه من قرارات سابقة وعلى جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.

وفيمايلي جداول عوامل التقييم :