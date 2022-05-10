العياش: مشاركة جامعة الكويت في معرض (دراستي) تعزز مساهمتها الفعّالة في تطور المجتمع وتأكيد حضورها المتميز بين الجامعات



آلاء خليفه

أكد أمين عام جامعة الكويت بالإنابة والمتحدث الرسمي باسم الجامعة الأستاذ الدكتور مرضي العياش أنه في إطار حرص جامعة الكويت على نشر الوعي الطلابي لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والتعريف بكل ما يتعلق بالدراسة في الجامعة، تأتي مشاركة الجامعة في معرض (دراستي) الذي سيقام في مجمع الأفنيوز، وذلك على مدار ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت من 12 إلى 14 مايو 2022 وذلك لتعزيز مساهمتها الفعّالة في تطور المجتمع، وتأكيد حضورها المتميز بين الجامعات.



وذكر العياش بأن جامعة الكويت تعد أول جامعة حكومية في دولة الكويت، وهي واحدة من المؤسسات التي تسعى لتقديم تعليم متميز يسهم في تغذية مؤسسات الدولة بأفضل المخرجات التعليمية وتأهيلها لتحقيق أهداف المجتمع وتلبية احتياجاته، وسيمثل جامعة الكويت في مشاركتها بالمعرض عدد من الإدارات الجامعية المعنية وهي: عمادة القبول والتسجيل، وعمادة شؤون الطلبة، وقطاع مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس، وكلية الدراسات العليا، وإدارة العلاقات العامة والإعلام.



وأوضح أنه سيتم أثناء المعرض تزويد طلبة وطالبات المرحلة الثانوية بالمعلومات الضرورية حول متطلبات القبول في الجامعة من حيث المعدلات المطلوبة واجتياز اختبارات القدرات الأكاديمية والشروط المتعلقة بالكليات المختلفة، وآلية التسجيل في الجامعة، وحول طبيعة التخصصات والبرامج التي تطرحها الجامعة والتي يحتاجها سوق العمل، إذ إن جامعة الكويت تتيح للطالب خياراتٍ متعددة حول التخصصات العلمية والأدبية المختلفة، كما سيتم توضيح النظام الدراسي في كليات الجامعة المختلفة، وستكون الإدارات المعنية متواجدة طوال أيام المعرض للرد على استفسارات الطلبة والطالبات، وإفادتهم بكل ما يحتاجونه من معلومات.



وفي الختام تمنى العياش النجاح للطلبة والطالبات في دراستهم، وأن يحالفهم التوفيق للالتحاق بجامعة الكويت، فهم الجيل الذي ستستند إليه الدولة لتلبية احتياجاتها وتحقيق أهدافها التنموية ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار.