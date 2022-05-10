قررت السلطات البريطانية استئناف تشغيل فرع "بانك" من خط مترو الانفاق الشمالي "نورثرن لاين" في العاصمة لندن الأسبوع المقبل، بعد إغلاقه لشهور للقيام بأعمال بنية تحتية أعاقت التنقل عبر خط رئيسي لمترو الأنفاق إلى المدينة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة النقل في لندن قولها في بيان إنه سيتم استئناف الخدمات بين محطتي كنينجتون ومورجيت بشكل كامل يوم 16 أيار/مايو المقبل بعد إغلاقها في كانون الثاني/يناير الماضي.

ولدى الاعلان عن اغلاق الخط العام الماضي، قالت الهيئة إن هذه الخطوة سوف تسمح لها بالقيام بأعمال لزيادة سعة محطة "بانك" التي كانت تعاني من الازدحام الشديد خلال أوقات الذروة، وأيضا لتسهيل وصول الركاب ذوي الإعاقة إلى المحطة.