اضطر آلاف الركاب المسافرين من مطار برمنجهام في إنجلترا ، إلى الانتظار في طوابير طويلة خارج المطار لعدة ساعات بسبب استمرار النقص في العاملين في قطاع الطيران، حسبما أفادت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية للأنباء .

ووصف المسافرون الوضع ،في تغريدات لهم على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأنه "فوضى مطلقة" و"هوس".

وقالت إحدى السيدات إن الأمر استغرق منها "ساعتين للمرور عبر تسجيل الوصول وإنهاء الإجراءات الأمنية".

وهدد آخرون باتخاذ إجراءات قانونية ضد المطار إذا فاتتهم الرحلة بسبب "عجز الإدارة".

وتم الإبلاغ عن طوابير طويلة في جميع مطارات المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة ،ومن بينها مطارات هيثرو ومانشستر وستانستيد.