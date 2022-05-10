أحرزت مملكة البحرين، المركز الأول بفردي الرجال والمركز الأول بمسابقة الفرق في بطولة الماراثون العسكرية العالمية رقم 52 التي استضافتها جمهورية بيرو بمشاركة 94 عداء وعداءة يمثلون 18 دولة.

كما حققت المملكة - وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) المركز الأول على مستوى الفردي والمركز الثاني على مستوى الفرق بمسابقة السيدات في البطولة.

وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة أن تحقيق المنتخب العسكري لألعاب القوى بقوة دفاع البحرين المراكز المتقدمة في البطولة العالمية جاء ليؤكد الرعاية الفائقة التي تحظى بها المنتخبات العسكرية ومن بينها منتخب ألعاب القوى من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد.

وأسفرت نتائج منتخب الرجال العسكري لألعاب القوى عن فوز العداء شومي ديجاسا بالمركز الأول في السباق (2:10 ساعتين) ليكسب لقب فردي الرجال، وجاء العداء ماريوس بالمركز الثاني وزلاليم بالمركز الثالث ليظفر المنتخب البحريني بالمركز الأول على مستوى الفرق، فيما أحرز منتخب بولندا المركز الثالث على مستوى الرجال، أما نتائج منتخب السيدات العسكري أسفرت عن فوز العداءة جومبا بالمركز الأول لتفوز بلقب الفردي (2:34 ساعة) فيما فاز منتخب السيدات بالمركز الثاني على مستوى الفرق وجاء منتخب ليتوانيا بالمركز الثالث.