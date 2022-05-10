قالت هيئة الأرصاد الجوية في الهند اليوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يضعف إعصار "أساني" القوي بصورة تدريجية خلال الـ24 ساعة المقبلة، حيث من المرجح أن يصل قريبا من سواحل ولاية أندرا براديش الهندية مساء اليوم.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم بأن من المرجح أن يتحرك الإعصار بعد ذلك صوب شمال غرب خليج البنغال. ويتوقع هطول أمطار غزيرة على المناطق الساحلية لولايتي أندرا براديش وأوديشا حتى يوم غد الأربعاء.

وهناك توقعات بأن تشهد بعض المناطق في ولاية البنغال الغربية المجاورة، هطول أمطار غزيرة يومي غد الأربعاء، وبعد غد الخميس .

ومن المرجح أيضا أن تتعرض أجزاء من أوتار براديش وبيهار وكارناتاكا وكيرالا لأمطار غزيرة لمدة خمسة أيام بداية من اليوم.