تنطلق في العاصمة الإماراتية أبوظبي بعد غد الخميس جلسات مؤتمر الجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وينظم المؤتمر المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، بالتعاون مع مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، تحت شعار "توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة تحدي الإدمان" ويستمر حتى يوم 16 أيار /مايو الجاري.

وقال الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز، إن المؤتمر يسعى إلى بناء شبكة عالمية من الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات والمنظمات الدولية والمتخصصين والاتفاق على آليات للتعاون ولتعزيز هذه الشراكات ويشكل فرصة لتبادل المعرفة حول المستجدات العلمية والبحثية في مجال الإدمان وكذلك العلاجات والتدخلات الوقائية الحديثة التي تم إثبات فاعليتها، وأفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الجانب.

وأضاف الغافري، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن من المقرر أن يشارك في المؤتمر أكثر من ألف متخصص وباحث في مجالات علوم اضطرابات الإدمان وبرامجه الوقائية والعلاجية والتأهيلية من كافة أنحاء العالم، ويتضمن عقد 80 جلسة وندوة علمية مخصصة للأبحاث والدراسات الحديثة على مدار ثلاثة أيام.

ويتضمن المؤتمر 25 ورشة عمل و15 برنامجا تدريبيا عالميا في كافة التخصصات ذات الصلة بعلاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى نقل أعمال المؤتمر في الواقع الإفتراضي والتي تستمر لمدة سبعة أيام، على مدار الساعة للمشاركين من نطاقات زمنية مختلفة بمجمل 150 ساعة من البث، ما يجعله من أطول المؤتمرات في مجال التصدي للإدمان في الواقع الافتراضي.

وتابع الغافري بالقول إن المركز الوطني للتأهيل ينظم سبع ندوات لعرض الأبحاث والعروض العلمية التي أنجزها المركز مؤخرا، منها التأثيرات الصحية لتعاطي المؤثرات العقلية، والتمريض في مجال علاج الإدمان بالمنطقة العربية، والوصمة الاجتماعية لتعاطي المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى دراسة أثر الإدمان على الأسرة والتي تستهدف التعرف على أبرز التحديات التي تواجها الأسرة بسبب مرض أحد أفرادها والتحديات الخاصة التي تواجهها، وذلك بهدف تدشين برامج تساعد الأسر على تخطي هذه التحديات.

ويشهد المؤتمر إعلان وتكريم الفائزين بجائزة الجمعية العالمية لأخصائي علاج وتأهيل متعاطي المؤثرات العقلية والتي تعد من الجوائز المرموقة في مجال خفض الطلب على المؤثرات العقلية.