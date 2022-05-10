تراجعت عوائد معظم سندات الخزانة الأمريكية وسط مبيعات لجني الأرباح بعد أن سجل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوياته في ثلاثة أعوام ونصف بينما تستمر مخاوف التضخم في اضطراب الأسواق.

وجرى تداول عائد السندات لأجل عشرة أعوام عند 3.0911 بالمئة بحلول الساعة 1620 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق 3.20 بالمئة، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر تشرين الثاني 2018 .

ومن المتوقع أن تظهر أحدث بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي ستصدر يوم الأربعاء أن وتيرة المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين تباطأت في أبريل نيسان إلى 6.0 بالمئة في حين تراجع المؤشر العام لأسعار المستهلكين إلى 8.1 بالمئة، من 6.5 بالمئة و8.5 بالمئة على الترتيب، بحسب توقعات خبراء اقتصاديين.