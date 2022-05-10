أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران في فرانكفورت ، شراء 17 طائرة من شركة بوينج الأمريكية لتعزيز أسطولها من طائرات المسافات الطويلة.

وأوضحت لوفتهانزا أن هناك بين هذه الطائرات سبع طائرات ركاب من طراز بوينج 9-787 وثلاث طائرات شحن طراز بوينج 777 إف ،بالإضافة إلى سبع طائرات شحن طراز 8-777 إف (ذات تقنية جديدة).

وأضافت لوفتهانزا أن من المنتظر تمديد اتفاقات تأجير سارية لطائرتي شحن طراز بوينج 777 إف حتى .2024

ولم تفصح الشركة عن قيمة صفقة شراء الـ17 طائرة.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للوفتهانزا كارستن شبور:" نحن نستثمر باستمرار في طائرات أكثر توفيرا(للوقود) وأكثر هدوء وأكثر جدوى اقتصادية ذات انبعاثات كربونية أقل، وهكذا فإننا نمضي قدما في تحديث أساطيلنا على نحو سريع".

وأضاف شبور أن الطائرات المطلوبة تعد من بين " أكثر الطائرات ذات المدى الطويل توفيرا(للوقود) واستدامة في فئتها"، ورأى أن شراء لوفتهانزا عادت من خلال هذه الصفقة إلى "الهجوم" ووسعت نطاق دورها القيادي.

وتتوقع مجموعة لوفتهانزا وصول صافي استثماراتها في العام الحالي إلى قرابة 5ر2 مليار يورو مع أخذ عمليات الشراء في الاعتبار، ومن المتوقع أن يبلغ صافي الاستثمارات السنوي للمجموعة قرابة 5ر2 مليار يورو حتى عام .2024

وتتوقع لوفتهانزا أن توفير التكاليف المرتبط بالتحديث سيدفع نحو تحقيق هدف المجموعة المتمثل في وصول هامش أرباح التشغيل (النتيجة المعدلة قبل احتساب الضرائب والفوائد إلى ما لا يقل عن، 8% وعائد استثمار بنسبة لا تقل عن 10% بحلول عام .2024