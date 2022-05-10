ارتفع مخزون زيت النخيل في ماليزيا خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مع زيادة الإنتاج في ثاني أكبر دولة منتجة للسلعة في العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المجلس الماليزي لزيت النخيل القول إن المخزون زاد خلال الشهر الماضي بنسبة 11% شهريا إلى 64ر1 مليون طن، في حين كان المحللون الذين استطلعت بلومبرج آراءهم يتوقعون وصول المخزون إلى 66ر1 مليون طن وهو أعلى مستوى له منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، زاد إنتاج ماليزيا من زيت النخيل خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر3% شهريا إلى 46ر1 مليون طن وهو أقل قليلا من التوقعات، لكنه أعلى مستوى للإنتاج أيضا منذ خمسة أشهر. في المقابل تراجعت الصادرات خلال الشهر الماضي بنسبة 18% إلى 05ر1 مليون طن وهو أقل مستوى لها منذ شباط/فبراير .2021

وذكرت بلومبرج أنه في حين تشير هذه البيانات إلى تراجع حدة نقص الإمدادات في السوق العالمية، فإن السوق لا تزال تشهد ارتفاعا في الأسعار بسبب حظر تصدير زيت النخيل الذي تفرضه إندونيسيا وهي أكبر منتج لزيت النخيل في العالم منذ 28 نيسان/أبريل الماضي لحماية سوقها المحلية. كما ساهم الغزو الروسي لأوكرانيا في ارتفاع سعر زيت النخيل نتيجة توقف إمدادات زيت دوار الشمس القادمة من أوكرانيا.

يأتي ذلك في حين انخفض سعر العقود الآجلة لزيت النخيل قبل صدور بيانات المجلس الماليزي لزيت النخيل اليوم بنسبة 5ر1% إلى 6311 رينجت (1441 دولار) للطن.

ورغم التراجع، لا يزال السعر أعلى بنسبة 34% تقريبا عن مستواه في بداية العام الحالي، على خلفية تداعيات الحرب في أوكرانيا واضطراب الإمدادات نتيجة الظروف الجوية.