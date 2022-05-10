حقق الإعلان الترويجي لأغنية "خطافة الرجالة" للفنانة أيتن عامر مشاهدات وتفاعلا، حيث بلغت نسبة مشاهداته 627 ألفا و860 مشاهدة بعد يومين من طرحه على المنصات الرقمية.

وقالت أيتن عامر - عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - "أول كوبليه للأغنية تصدر "تيك توك" بنجاح فى أقل من 24 ساعة".

ونشرت أيتن عامر عبر "فيس بوك" مقطعا من الأغنية وعلقت قائلة "قريبا.. أغنية خطافة الرجالة"، موضحة أنها من كلمات أحمد علاء وتوزيع زوم.

جدير بالذكر أن أيتن عامر كانت قد طرحت في مارس الماضي أغنيتها "كانت بتسهر"، عبر "يوتيوب"، وهي من كلمات آية عاطف، وألحان نورهان البغدادي، وهي الثانية بعد أغنية "بناقص" التي طرحتها مؤخرا، وهي كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد.