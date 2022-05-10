دشن الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أول مختبر بدولة قطر لمعايرة المعادن والأحجار الكريمة، وفحص وتصنيف الألماس، والتأكد من جودته ودرجة نقاوته، وذلك على هامش معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في نسخته الثامنة عشرة، الذي انطلقت فعالياته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

وأكد خليفة بن جاسم على أهمية افتتاح المختبر، الذي يجعل دولة قطر الأولى عربيا على حد قوله.

وأشار خليفة بن جاسم إلى أن المختبر مزود بأحدث الأجهزة لفحص الألماس وبالكوادر الفنية المدربة في المعهد الدولي للأحجار الكريمة، وهو أكبـر معهد مستقل لإصدار شهادات الأحجار الكريمة وتقييمها في العالم، مما يمنح قطر سمعة عالمية رائدة في هذا المجال ويجعل الدوحة مركزا عالميا لتجارة المجوهرات والألماس.