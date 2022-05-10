أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الفنلندي اليوم الثلاثاء انخفاض الانتاج الصناعي خلال شهر آذار/مارس الماضي بعد ارتفاعه في شهر شباط/فبراير الماضي.

وانخفض الانتاج الصناعي بنسبة 2ر1% على أساس شهري في آذار/مارس الماضي، بعد ارتفاعه بنسبة 5ر0% في شباط/فبراير الماضي.

ارتفع إنتاج الكهرباء والغاز والبخار بنسبة 9ر1% والتعدين والمحاجر بنسبة 1ر4%.

وارتفع الانتاج الصناعي على أساس سنوي بنسبة 6ر2% في آذار/مارس الماضي، بعد نموه بنسبة 4ر3% في شباط/فبراير الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة من مكتب الاحصاء أن الطلبات الصناعية ارتفعت بنسبة 4ر10% على أساس سنوي في آذار/مارس الماضي.