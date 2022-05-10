يوثّق مسلسل قصير توفّره منصة البث التدفقي "ديزني +" اعتباراً من 11 ايار/مايو الجاري ما حصل للطالب الفرنسي من أصل جزائري مالك أوسكين الذي ضربه عناصر الشرطة الفرنسية حتى الموت قبل أكثر من 35 عاماً، ويواصل المخرج أنطوان شيفرولييه من خلال هذا العمل استكشافه الجروح الفرنسية بعد مسلسلين آخرين.

ويأتي هذا المسلسل القصير بعد آخرَين لشيفرولييه هما "لو بورو دي ليجاند" و "باروزن نوار"، ويـتالف من أربع حلقات مدة كل منها ساعة واحدة، تعرضها "ديزني +" في فرنسا والعالم اعتباراً من الأربعاء. ويشكّل "أوسكين" حدثاً إذ يتناول قصة الشاب الجزائري الأصل الذي كان في الثانية والعشرين عندما قضى جرّاء عنف رجال الشرطة، على نحو ما حصل للأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد في 25 أيار/مايو 2020.

وبعد هذا الاقتباس التلفزيوني الأول لقصة "جورج فلويد العربي"، يتوقع أن يُعرض في مهرجان كان السينمائي الذي يقام في نهاية الشهر الجاري فيلم سينمائي للمخرج الفرنسي من أصل جزائري رشيد بوشارب بعنوان "إنديجين" (Indigenes). ويسعى شيفرولييه المولود عام 1982 من خلال مسلسله إلى إعطاء أهمية أكبر لقضية هذا الشاب، بحيث لا يعود مجرد حادث عادي بسيط.

وقال شيفرولييه في حديث لوكالة فرانس برس إن "مالك أوسكين ليس مجرّد خبر كأخبار الحوادث. بل هو مسألة مجتمعية مهمة ينبغي النظر إليها على هذا النحو". وهو تعرّف على هذه القصة مراهقاً من خلال أغنية راب لفرقة "اساسين" (Assassin)، وردت فيها عبارة "الدولة تغتال، ومالك أوسكين مثال على ذلك".