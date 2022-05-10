قال وزير الدولة للمشتريات الدفاعية في بريطانيا جيريمي كوين إن الردع النووي للمملكة المتحدة سيتم تعزيزه من خلال استثمار إضافي بقيمة 2 مليار جنيه استرليني في برنامج الغواصات المدرعة عالية التقنية.

وأضاف كوين في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "ستكون فئة ضرورية للحفاظ على أمننا القومي وحمايته، حيث يحمي الرادع النووي كل مواطن بريطاني من التهديدات الأكثر خطورة في كل دقيقة من كل يوم".

وأضاف أن الغواصات "ستستمر في تعزيز الصناعة البريطانية لعقود قادمة".

وبحسب وزارة الدفاع البريطانية فإن الغواصة ستكون "واحدة من أكثر الآلات التي تم بناؤها تعقيدا على الإطلاق" وستعمل في "واحدة من أكثر البيئات عدائية على هذا الكوكب".

وتحتوي الغواصة على 26.4 ميلاً من الأنابيب وأكثر من 20000 كابل يمتد على مسافة 215 ميلاً إجمالاً، وهو ما يكفي لتمتد على طول الطريق من لندن إلى مدينة كارديف.

وسيدعم برنامج الغواصة حوالي 30 ألف وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، و مبلغ 2 مليار جنيه إسترليني هو مجرد استثمار أولي، بإجمالي 10 مليارات جنيه إسترليني مخطط لها لتغطية المشروع بأكمله.