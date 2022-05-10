فازت صحيفة نيويورك تايمز بثلاث فئات من جائزة بوليتزر الصحفية الأمريكية، بينما حصلت منافستها صحيفة واشنطن بوست على جائزة الخدمة العامة ووكالة رويترز على جائزة التصوير المتعلقة بالقصص الصحفية.

كما حصل الصحفيون الأوكرانيون على تنويه خاص عن تغطيتهم للغزو الروسي، إذ كرم مجلس الجائزة أسماء 12 صحفيا قُتلوا أثناء تغطيتهم للحرب في أوكرانيا هذا العام.

وجوائز بوليتزر السنوية هي أرفع الجوائز في الصحافة الأمريكية.

وفازت صحيفة واشنطن بوست بفئة الخدمة العامة من الجائزة عن تغطيتها لحصار أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكونجرس.

وفاز فريق من مصوري رويترز، منهم الراحل دانيش صديقي الذي لقي حتفه في يوليو تموز الماضي أثناء تغطية الحرب في أفغانستان، بجائزة بوليتزر عن تغطية حصيلة وفيات تفشي جائحة فيروس كورونا في الهند.

وقالت مارجوري ميلر مديرة جائزة بوليتزر إن رويترز كانت أيضا ضمن المتأهلين النهائيين لفئة صور التحقيقات الصحفية بفضل صور عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم.

وإلى جانب صديقي، كرمت الجائزة مصوري رويترز عدنان عبيدي وسانا أرشد ماتو وأميت ديف.

وفازت صحيفة ميامي هيرالد بفئة الأنباء العاجلة عن تغطيتها لانهيار مبنى سكني شاهق في ميامي أدى إلى مقتل 98 شخصا.

وفازت صحيفة نيويورك تايمز بفئة التقارير المحلية عن تغطيتها لحوادث قتل عدد من سائقي السيارات على أيدي أفراد من الشرطة عند توقيفهم على الطرق.