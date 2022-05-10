أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية زيادة كبيرة في مخزون مستودعات الجملة في الولايات المتحدة خلال آذار/مارس الماضي.

وذكرت الوزارة أن المخزون ارتفع بنسبة 3ر2%خلال آذار/مارس الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 8ر2% خلال شباط/فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وجاءت الزيادة في المخزون خلال آذار/مارس الماضي متفقة مع التقديرات الأولية وتوقعات المحللين.

وجاءت الزيادة الكبيرة في مخزون مستودعات الجملة، على خلفية زيادة مخزون السلع المعمرة بنسبة 2ر2% والسلع غير المعمرة بنسبة 6ر2%.

وذكرت وزارة التجارة أن مبيعات الجملة زادت خلال آذار/مارس الماضي بنسبة 7ر1% بعد ارتفاعها بنسبة 5ر1% خلال الشهر السابق.