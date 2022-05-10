ارتفعت حصيلة الإصابات بمرض الحمى النزفية الفيروسية بالعراق إلى 55 حالة،وفقا لما أعلنته خلية الإعلام الحكومي العراقي،

وأفادت الخلية ـ حسبما ذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية ـ بأن "الصحة سجلت 55 إصابة جديدة بفيروس الحمى النزفية و12 حالة وفاة في عموم البلاد".

وأشارت الخلية العراقية إلى أن "فرقا جوالة تم تشكيلها لمحاربة بائعي المواشي كونها تتسبب بارتفاع عدد الإصابات بفيروس الحمى النزفية في البلاد".

وكانت وزارة الصحة والبيئة العراقية قد حذرت في وقت سابق من خطورة مرض الحمى النزفية، الذي ينتقل من الحيوان إلى الانسان ويسبب الموت بنسبة 60 بالمئة، مؤكدة عدم وجود أي علاج أو لقاح له حتى الان.

وتنتشر الحمى النزفية الفيروسية عن طريق مخالطة الحيوانات أو الحشرات المصابة بالعدوى، وتعيش الفيروسات التي تسبب الإصابة بالحمى النزفية الفيروسية في العديد من العوائل الحيوانية والحصرية، وتشمل في الغالب البعوض والقوارض والخفافيش، لذا تظل الوقاية هي أفضل وسيلة للعلاج إلى أن يكتشف العلماء لقاحات إضافية لها.