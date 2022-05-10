قال وزير السياحة اليوناني، إنه يتوقع أن يقوم نحو نصف مليون سائح أمريكي بزيارة بلاده هذا العام، مشيرا إلى أن اليونان لم يسبق لها استقبال مثل هذا العدد من الولايات المتحدة، أو أكثر من 60 رحلة أسبوعية مباشرة بين الولايات المتحدة وأثينا خلال عام واحد من قبل، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية.

وقال وزير السياحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، لمحطة "سكاي راديو" الإذاعية إن الحكومة تتوقع تسجيل عائدات كبيرة من قطاع السياحة هذا العام.

وأكد كيكيلياس أن "السياحة هي محرك اقتصادي مهم بالنسبة للبلاد"، مشيرا على نطاق واسع إلى رسائل التفاؤل الخاصة بموسم السياحة في البلاد هذا العام، وذلك سواء من حيث حجم الحجوزات أو أعداد الوافدين إلى البلاد لأول مرة، كما تحدث عن زيادة تدفق الرحلات السياحية من أمريكا من الولايات المتحدة.