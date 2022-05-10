تعيش الفنانة الكبيرة سميرة عبدالعزيز، حالة من النشاط الفني خلال هذه الأيام، حيث تستعد لعرض مسرحية "نجوم الظهر" يومي الخميس والجمعة المقبلين على مسرح مدينة سنبل.

وقالت سميرة عبد العزيز - لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنها تستعد حاليا لاستئناف عرض مسرحية "نجوم الظهر" مع الفنان محمد صبحي، بعد عرضها خلال أيام عبد الفطر المبارك، حيث لاقت إقبالا جماهيريا كبيرا.

وأشارت سميرة إلى أنها تواصل أيضا تصوير مشاهد دورها في مسلسل "وسط البلد" داخل استوديو "مغربي"، والذي تقوم ببطولته إلى جانب عدد من كبار الفنانين.

ومسرحية "نجوم الظهر" تعرض على مسرح سنبل ويشارك في بطولتها إلى جانب محمد صبحي عدد من الفنانين على رأسهم سميرة عبد العزيز وجيهان قمرى بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة.

والمسرحية هي أول عرض كوميدي موسيقي غنائي استعراضي يشارك فيه 30 ممثلا وممثلة، ويتناول عددا من الموضوعات والقضايا التي تخص المواطن المصري وهمومه ومشاكله بشكل كوميدي.

ومسلسل "وسط البلد" ينتمى لنوعية أعمال السوب أوبرا، ويعد شكلا جديدا من أشكال الدراما التى تعتمد على الحلقات الطويلة، ويتكون الموسم الأول من 192 حلقة، ويستمر المسلسل فى البداية لمدة خمسة مواسم كل موسم 192 حلقة.

ويتولى إخراج المسلسل إلى جانب أحمد شفيق، كل من المخرجين محمد أسامة وزياد الوشاحى، ويشرف على الكتابة أمين جمال، ويتناول قضايا الأسرة والبيت بشكل يومى، ويشارك في العمل عدد كبير من الفنانين، منهم سميرة عبد العزيز، وجمال عبد الناصر، وناصر سيف، وفيدرا، وأحمد كشك، بالإضافة إلى عدد من المواهب الشابة من دارسي أكاديمية الفنون.