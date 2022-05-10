أعلنت شركة سوني اليابانية اليوم الثلاثاء أن الأرباح التشغيلية المعدل في الربع الأخير سجلت زيادة كبيرة لتصل إلى 6ر138 مليار ين (مليار دولار) مقابل 6ر72 مليار ين في الربع المقابل قبل عام.

وارتفع صافي الدخل المعدل بالنسبة للمساهمين بنسبة 81% إلى 6ر78 مليار ين. وبلغ صافي الدخل للمساهمين في الربع الأخير 1ر111 مليار ين مقابل 7ر66 مليار ين قبل عام.

وبلغت أرباح السهم 98ر88 ينا مقابل 30ر53 ينا قبل عام. وزادت المبيعات إلى 26ر2 تريليون ين مقابل 24ر2 تريليون ين. وارتفع صافي الدخل المعدل للعام المالي 2021 بالنسبة للمساهمين بنسبة 3% ليصل إلى 9ر800 مليار ين.

وانخفضت أرباح الشركة، متعددة الجنسيات، بالنسبة للمساهمين إلى 18ر882 مليار ين مقابل 03ر1 تريليون ين في العام المالي السابق. وبلغت أرباح السهم 16ر705 ين، مقابل 77ر823 ين العام السابق.

كما زاد إجمالي إيرادات المبيعات والخدمات المالية للشركة إلى 92ر9 تريليون ين مقابل 9 تريليون ين في العام السابق.

وبالنسبة للعام المالي 2022، تتوقع الشركة تحقيق مبيعات تبلغ 4ر11 تريليون ين، وصافي دخل للمساهمين يبلغ 830 مليار ين.

وأفادت الشركة بأنه من المتوقع أن تزيد المبيعات بشكل كبير على أساس سنوي.