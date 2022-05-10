قرر الاتحاد الدولي للتزلج إطلاق منافسات الموسم المقبل من كأس العالم لتزلج الوثب في وقت مبكر عن المعتاد، من أجل تقليل التداخل مع كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

ويقام مونديال 2022 لكرة القدم في الفترة من 21 تشرين الثاني/نوفمبر وحتى 18 كانون الأول/ديسمبر، وستقام المنافسات الافتتاحية لموسم كأس العالم لتزلج الوثب يومي الخامسة والسادس من تشرين الثاني/نوفمبر بمدينة فيسلا البولندية، حسب ما أعلنه الاتحاد الدولي للتزلج مساء الاثنين.

تجدر الإشارة إلى أنه لن يمكن تفادي تداخل كأس العالم لتزلج الوثب مع مونديال كرة القدم بشكل كامل، حيث ستقام جولة مدينة روكا الفنلندية يومي 26 و27 تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك تزامنا مع منافسات دور المجموعات بمونديال قطر 2022 ، حيث تقام أربع مباريات في كل من اليومين.

كذلك تتداخل المنافسات مجددا في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، حيث تقام منافسات تزلج الوثب في مدينة تيتيزيه-نويشتات الألمانية في اليوم الذي يشهد إقامة مباراتين بدور الثمانية في مونديال قطر.

وفي يومي 17 و18 كانون الأول/ديسمبر، تقام منافسات تزلج الوثب في إنجلبرج بسويسرا في حين تقام مباراة تحديد المركز الثالث ومباراة النهائي في مونديال قطر.

وقال ساندرو بيرتيل، مدير السباقات في الاتحاد الدولي للتزلج :"كان علينا إجراء تعديلات بسبب كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق في (تشرين الثاني) نوفمبر. لذلك قررنا بدء الموسم في وقت مبكر للغاية، وستكون أمامنا أجازة قصيرة بعد الافتتاح في فيسلا وكذلك بعد المنافسات المقررة في روكا."