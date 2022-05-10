أعلن الوكيل المساعد للرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون مسلم السبيعي، اليوم الثلاثاء، عودة الزيارات المنزلية للمسنين في مختلف المحافظات وذلك بعد توقف الخدمة ولمدة سنتين بسبب جائحة كورونا.

وقال السبيعي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الفرق الطبية تقوم بخدمة اكثر من 3300 حالة من الناحية الاجتماعية والنفسية والطبية مبينا ان الخدمة بدأت من يوم الاحد الماضي الثامن من شهر مايو ومستمرة.

واضاف ان الفرق الطبية تقوم بتقديم خدمات اضافية لكبار السن منها بطاقة اولوية لكبار السن ولوحات ومواقف لهم من خلال اقسام الخدمة المتنقلة للمسنين.