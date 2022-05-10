عادل الشنان

كشف نائب المدير العام لشؤون العلاقات العامة والتطوير المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عمر الرويح، عن اعتماد جدول توزيعات المقترحة لقسائم جنوب سعد العبدالله وجنوب مدينة صباح الأحمد.

وقال الرويح في تصريح صحافي، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية حريصة على تنفيذ وعودها للمواطنين أصحاب القسائم السكنية، حيث ستقوم شهريا بتوزيع ما يقارب ألف قسيمه سكنية ضمن مشروعي جنوب سعد العبدالله وجنوب مدينة صباح الأحمد، مردفا الى أنه جرى رفع عدد البطاقات في القرعة الواحدة لتتراوح بين 233 و 255 بطاقة قرعة.

وأضاف: سيشهد الشهر الأول من التوزيعات المعتمدة التي ستبدأ 11 الشهر الجاري توزيع 948 قسيمه في مشروع جنوب سعد العبدالله وذلك ضمن قطاع N1، في حين سيجري الإعلان عن القسائم الأخرى تباعا.

واشار الى ان التوزيعات في جنوب مدينة صباح الأحمد، ستشمل حسب الجدول المعتمد قطاعي N7,N9 وسيجري الإعلان عنها بتاريخ ١-٦-٢٠٢٢.

وأوضح أن المواعيد والخطوات الاجرائية للتوزيعة الواحدة تستغرق 5 ايام عمل بيوم واحد للإعلان عن أسماء دفعة المواطنين المخصص لهم القسائم، ثم يليها يومين لتوزيع البطاقات الأساسية ويوم لبطاقات الإحتياط ويوم أخير لإجراء عملية القرعة.

وذكر الرويح أنه لن يتم عقد القرعة إلا بعد استكمال جميع بطاقات القرعة في كل توزيعه على حدى.