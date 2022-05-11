احتفل عبدالله سلطان الناهض السهلي بزفاف نجلـه سلطان، بحضور جمــع مـن الشيـوخ والنواب والشخصيـــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.