twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الناهض الأربعاء 2022/5/11 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 2214 A+ A- استمع الشيخ حمد خالد الحمد يباركالمستشار جمال الجلاوي يهنئ المعرس سلطان الناهض وعمه د.مبارك الناهضالشيخ ثامر العلي يقدم التهاني (متين غوزال)الشيخ جابر حمد الخالد يهنئ المعرس سلطان الناهض ووالده عبدالله الناهض وأعمامه د.مبارك الناهض والعميد سلطان الناهض والعقيد م.محمد الناهضالشيخ دعيج جابر العلي مهنئاالشيخ حمد جابر العلي وعبدالله السكران يباركانالمعرس سلطان عبدالله الناهضمهلهل المضف مهنئاالمعرس سلطان الناهض مع والده عبدالله الناهض وشقيقيه حمود ومحمد الناهضسفير قطر علي آل محمود وسلطان العذاب يباركانمبارك بن خجمة يقدم التهانيمبارك السكران مهنئام.عبدالسلام الرندي مباركامحمود بوشهري يباركمصطفى خان ونايف المرداس والفريق م.محمود الدوسري يباركوند.فيصل المسلم مباركاعبدالله البرغش يهنئماجد المطيري وفهد فلاح بن جامع يباركاند.صالح المطيري وحمود الناهضسفير الصومال عبدالله محمد ادوا مباركاالحميدي السبيعي وعايد السبيعي ومحمد السبيعي يهنئونعبدالله عكاش وراشد رجا ومبارك الدويلة وزيد الناهض يباركوند.جمعان الحربش ومساعد السعيدي وعبدالمانع الصوان يباركوند.محمد الحويلة ود.عبدالمحسن الحويلة يقدمان التهاني للمعرس وأهله احتفل عبدالله سلطان الناهض السهلي بزفاف نجلـه سلطان، بحضور جمــع مـن الشيـوخ والنواب والشخصيـــات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركة والتهاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.